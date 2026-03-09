BIST 12.527
Ünlü şarkıcı Rihanna'nın evine silahlı saldırı düzenlendi

Dünyaca ünlü pop şarkıcısı Rihanna'nın ABD'nin California eyaletindeki evine ateş açıldığı, saldırıda yaralanan olmadığı bildirildi.

NBC News'in haberine göre, emniyet yetkilileri, Rihanna'nın, Beverly Hills bölgesindeki evine öğle saatlerinde ateş açıldığını açıkladı.

Mermilerin, konutun çeşitli noktalarına isabet ettiğini kaydeden yetkililer, ünlü şarkıcının olay sırasında evinde olduğunu ve saldırıda yaralanan olmadığını aktardı.

Yetkililer, aracıyla gelerek ateş açtıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaşan zanlının, yaklaşık 12 kilometre uzakta gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Şüpheli kadının kimliği henüz açıklanmadı.

