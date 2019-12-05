Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tan özel itiraflar: İlkokuldan beri tam 7 kez...
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, katıldığı YouTube kanalında kendiyle ilgili ilginç itiraflarda bulundu. Ünlü popçu, ilkokuldan beri 7 kez estetik yaptırdığını söyledi.
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, İbrahim Selim ile Bu Gece adlı programda, kendiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu. 7 kez estetik ameliyatı olduğunu söyleyen Dalkılıç, unutamadığı konserini, yaptırdığı dövmeyi anlattı.
"İlkokuldan beri estetik yaptırıyorum"
Popçuya estetik yaptırıp yaptırmadığı sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: Estetik yaptırdım. Hatta 7 kez falan. İlkokuldan beri burnuma estetik yaptırıyorum.
"Benim bir hastalığım var"
"Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış, benim hayatımın en en zor zamanları başladı.
"Burnumu yaptırmayacağım, yoruldum"
Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi. Artık bir şey de olsa burnumu yaptırmayacağım, yoruldum.