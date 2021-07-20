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Ünlü şarkıcı ilk deneyimini hemcinsiyle yaşamış! Olay itiraf

Ünlü şarkıcı ilk deneyimini hemcinsiyle yaşamış! Olay itiraf

ABD'li ünlü şarkıcı Miley Cyrus, ilk cinsel deneyimini hemcinsleriyle yaşadığını itiraf etti. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı ilk deneyimini hemcinsiyle yaşamış! Olay itiraf

28 yaşındaki ABD’li şarkıcı Miley Cyrus, cinsellik itirafıyla gündem oldu.

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Ünlü şarkıcı ilk deneyimini hemcinsiyle yaşamış! Olay itiraf

İlk cinsel deneyimini iki kızla yaşadığını söyleyen Cyrus, birlikte olduğu ilk erkeğin ise eski eşi Liam Hemsworth olduğunu söyledi.

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Ünlü şarkıcı ilk deneyimini hemcinsiyle yaşamış! Olay itiraf

Bu gerçeği 10 yıl boyunca eski eşi Hemsworth’ten sakladığını belirten Cyrus, “16 yaşına kadar bir erkekle sonuna kadar gitmemiştim.

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Ünlü şarkıcı ilk deneyimini hemcinsiyle yaşamış! Olay itiraf

İlk kez birlikte olduğum adamla yıllar sonra evlendim, bu çok çılgınca. Ona ilk olduğunu söylemedim çünkü bir ezik gibi görünmek istemedim” dedi.

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