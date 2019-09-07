Ünlü şarkıcı Emre Kaya'ya icra şoku: Hemen paramı verin

Özdemir, görüşme sonrası şarkıcının menajeri Gizem Sazcı'ya 30 bin lira kaparoyu elden verdi ve sözleşmenin kendisine gönderilmesini istedi. İddiaya göre Sazcı, Özdemir'e sözleşmeyi sayısız neden öne sürerek gönderemedi.