Ünlü şarkıcı Emre Kaya'ya icra şoku: Hemen paramı verin
Emre Kaya, iddiaya göre anlaşma sağladığı organizatörden aldığı 70 bin lirayı geri vermeyince icralık oldu.
Organizatör Hasan Özdemir, geçtiğimiz günlerde Emre Kaya'nın menajeri ile görüşme sağlayarak, ünlü şarkıcının sahne organizatörü olmayı teklif etti. İstanbul Şişli'de bulunan bir mekanda sağlanan görüşmede yıl boyunca yapılan konserlerin organizatörlüğü sağlanacaktı.
Özdemir, görüşme sonrası şarkıcının menajeri Gizem Sazcı'ya 30 bin lira kaparoyu elden verdi ve sözleşmenin kendisine gönderilmesini istedi. İddiaya göre Sazcı, Özdemir'e sözleşmeyi sayısız neden öne sürerek gönderemedi.
Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre; Özdemir, kendisine paranın tamamının ödenmesi sonrası sözleşmenin gönderileceğini söyleyen menajere 70 bin lira daha verdi.
Paranın gönderilmesinin ardından şarkıcı ve menajerine ulaşamayan Özdemir, paranın geri iadesi için avukatı aracılığıyla İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvurdu.