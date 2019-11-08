Ünlü şarkıcı Asya Gashi kırmızı geceliğiyle Nişantaşı sokaklarında koşup eczaneye gitti
KOSOVA'lı şarkıcı Asya Gashi, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda lüks arabasından kırmızı saten geceliği ve tüylü terlikleriyle inip eczaneye koştu.
Kosova'nın Lady Gaga'sı olarak bilinen Asya Gashi, geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Nişantaşı sokaklarındaki ilginç kıyafet seçimli görüntüsüyle herkesi şoke etti.
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Geçtiğimiz yaz aylarında İstanbul'u ziyaret eden ve taktığı altın peçe ve transparan kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken Asya Gashi, öğle saatlerinde lüks aracıyla eczaneye gitti.
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Hızlıca eczaneye giren Asya Gashi, krem istedi. O sırada eczanede olanlar ne olduğunu şaşırdı.
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İlacı kapan Asya Gashi, aynı hızla eczaneden çıkmaya çalıştı.
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