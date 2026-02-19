BIST 14.260
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi paraya boğulacak! İşte kazanç yöntemi...

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki genç annesi ile günlerce konuşulmuştu. Hem kariyer hem de kazanç anlamında büyük bir başarı elde eden Aleyna Tilki şimdi de annesinin sosyal medya hamlesi ile gündeme geldi.

Aleyna Tilki'nin Annesi Havva Öztel, Instagram'da özel içerik paylaşımı için abonelik sistemini başlattı. Öztel'in kısa sürede 29 aboneye ulaşması dikkat çekti.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya platformu Instagram'ın sunduğu ücretli abonelik sistemine dahil oldu. 

Takipçileriyle daha özel içerikler paylaşmayı hedefleyen Öztel, bu adımıyla dijital içerik üreticiliğinde yeni bir döneme geçti.

29 ABONEYE ULAŞTI

Sistemi devreye sokar sokmaz yoğun ilgiyle karşılaşan Öztel, kısa sürede 29 aboneye ulaştı. 

