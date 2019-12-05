Ünlü sanatçıların çoğu kullanıyor pazarda 2 bin 600 lira

Şok diyorum bu fiyata

Pazara çıkan bir kadın, “Çantaya o kadar para vermem" derken, yanındaki arkadaşı ise “Birebir replika, verilmez o kadar" dedi. Bir başka kadın ise “Şok’ diyorum bu fiyata. Az önce bir şey sordum 900 lira, dedi inanamadım. Pazar için gerçekten çok yüksek fiyatlar. Bu tür şeyleri alabilenler için mağazadan almak daha doğru" şeklinde konuştu. Bir başka kadın ise indirimleri takip ederek mağazadan almayı tercih edeceğini söyledi.