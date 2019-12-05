Ünlü sanatçıların çoğu kullanıyor pazarda 2 bin 600 lira
DÜNYACA ünlü markaların 40-80 bin liralık çanta ve cüzdanlarının taklitleri, Yeşilköy sosyete pazarındaki tezgahlarda 2 bin 600 lirayı bulan fiyatlarla satılıyor.
Yeşilköy’deki sosyete pazarında satılan ünlü marka taklidi çantaların fiyatları 2 bin 600 liraya kadar çıkarken, cüzdanlar ise 70 ile 650 lira arasında alıcı buluyor. Dünyaca ünlü iki İtalyan markasının çantalarının orijinallerinin fiyatı 40-80 bin lira arasında.
Ünlü İtalyan markalarının özel tasarım çantalarının orijinallerinin fiyatı ise 250 bin lirayı buluyor. Orijinal fiyatı 10 bin lira olan çantanın taklidi pazardaki fiyatı ise 800 lira ile bin 200 lira arasında değişiyor. Cüzdanın fiyatı ise pazardaki fiyatı 650 lira olurken, orijinalinin fiyatı 3 bin euronun üzerinde.
Pazar alışverişine çıkan kadınlar ise fiyatların pazar için çok yüksek olduğunu söylüyor. Esnaf ise Arap turistlerin daha çok ilgi gösterdiğini belirtiyor.
Şok diyorum bu fiyata
Pazara çıkan bir kadın, “Çantaya o kadar para vermem" derken, yanındaki arkadaşı ise “Birebir replika, verilmez o kadar" dedi. Bir başka kadın ise “Şok’ diyorum bu fiyata. Az önce bir şey sordum 900 lira, dedi inanamadım. Pazar için gerçekten çok yüksek fiyatlar. Bu tür şeyleri alabilenler için mağazadan almak daha doğru" şeklinde konuştu. Bir başka kadın ise indirimleri takip ederek mağazadan almayı tercih edeceğini söyledi.