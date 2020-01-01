Ünlü sanatçılar 2020 yılına farklı şehirlerde hayranlarıyla merhaba dediler

Yılbaşında Kıbrıs Kaya Artemis otelde sahneye çıkan Zara, yine yoğun bir yıla girdiğini belirtti. Konserlerine devam edecek olan ünlü şarkıcı, 2020 yılında Amerika'da çıkacak bir proje albümde söyleyeceği şarkı için çalışmalara başladığını söyledi.