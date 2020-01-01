Ünlü sanatçılar 2020 yılına farklı şehirlerde hayranlarıyla merhaba dediler
Her sene yılbaşında olduğu gibi bu yılbaşında birçok ünlü isim farklı şehirlerde hayranlarıyla buluştular.
Deniz Seki, Mersin Jolly Joker sahnesindeydi. "Yeni yılda sağlık, mutluluk dilerken, kadınların istismar edilmediği, huzur dolu bir yıl olsun. Geçen yılı Nazar ile kapattık. Şükür sahnedeyim sizlerleyim. Allah herkese sağlık vesin." dilekleriyle 2020'ye sahneden 'merhaba' dedi.
Yılbaşında Kıbrıs Kaya Artemis otelde sahneye çıkan Zara, yine yoğun bir yıla girdiğini belirtti. Konserlerine devam edecek olan ünlü şarkıcı, 2020 yılında Amerika'da çıkacak bir proje albümde söyleyeceği şarkı için çalışmalara başladığını söyledi.
Cenk Eren, yılbaşı gecesi Kıbrıs Rocks Hotel sahneye çıktı. Cenk Eren, 2019 'un son günlerinde 'Cenk Eren Repertuvar Selda Bağcan Şarkıları' albümünün başarısı ile kapatmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Adana Jolly Joker'de 2020'yi karşıladı. Akalın, sevilen şarkılarıyla Adanalıları coşturdu. Demet Akalın, kızı Hira’nın en sevdiği Barbie bebek kıyafeti ile sahneye çıktı.