Ünlü sanatçı Sencer Sağdıç hayatını kaybetti!
Babam ve Oğlum, Ahlat Ağacı gibi filmlerin usta oyuncusu Sencer Sağdıç 68 yaşında hayatını kaybetti.
Hekimoğlu sinema filmi ile 2003 yılında oyunculuk hayatına başlayan Babam ve Oğlum, Düşler ve Yokoluşlar, Kosmos gibi farklı birçok filmde yer alan oyuncu Sencar Sağdıç 68 yaşında hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden Sağdıç son olarak İbrahim Büyükak'ın yazıp yönettiği 'İlginç Bazı Olaylar' isimli dizide rol almıştı.
Sağdıç’ın ölüm haberini İzmir Kısa Film Festivali sosyal medya hesabından, "Kısa filmin sorgusuz en büyük destekçilerinden sevgili dostumuz Sencar Sağdıç’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşamaktayız."
"Kamera önü kadar yapım konusunda da birçok genç yönetmene yardım eden, film çekme konusunda yüreklendiren Sencar ağabeyimizi oynadığı filmlerle hatırlayacağız" sözleriyle duyurdu.