Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül "SGK'ya borç taktı" iddiasını bombaladı
Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, SGK’ya 3.5 milyon lira 'borç taktığı' öne sürülen habere yanıt verdi. Kırmızıgül'ün Twitter hesabından yaptığı paylaşıma onbinlerce beğeni yağdı.
Sabah Gazetesi, ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül’ün Prestij Müzik’te yönetim kurulu başkanlığı yaptığı dönem devlete olan borçlarını ödemediğini iddiasını gündeme getirdi.
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Günaydın ekinde, eski dosyaları gündeme getirdiği iddiasında, ünlü yönetmen Mahsun Kırmızıgül’ün SGK’ya 3.5 milyon lira 'borç taktığı' öne sürüldü.
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Öte yandan haberde "Tüyü bitmemiş yetime bile borçlu görünen Mahsun’un, ‘hak-hukuk’ konulu filmler çekmesi garip değil mi?" sorusu yöneltildi.
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Ünlü sanatçı gündeme getirilen iddialar karşısında Twitter'dan ses getiren açıklamalar yaptı.
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