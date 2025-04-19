Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'ten olay yaratacak 'torun' itirafı!
Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk olan İbrahim Tatlıses'in açıklamaları olay oldu. Ünlü sanatçı soyadının neden "Tatlıses" olduğunu açıkladı. Avşar'ın "Yeniden hayata başlayacak olsan neleri yapmazdın?" sorusuna bakın ne cevap verdi.
İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar'ın sunduğu Bir Hülya Avşar Sohbeti adlı Youtube programına konuk oldu.İbrahim Tatlıses, yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili "Hayatı bırakmam, yaşamayı seviyorum, yaşatmayı da seviyorum. Ben yaşarken birileri ölmesin... Bu herkesin başına gelebilir." dedi.
Tatlıses "Ben nereden geldiğimi bildiğim için, tepeden inmedim. Ben mağaradan geldim. Mağara adamı dediler, desinler. Ben kültürlüden daha kültürlüyüm. Ben okul okumadım ama hayatı okudum... Felç kalmak çok zor. Tedavi görmüyorum." ifadelerini kullandı.
73 yaşındaki ünlü şarkıcı sözlerine "Eşeğim yoktu uçağım oldu. Mağaradan çıktım villalarım oldu, buna şükretmek lazım değil mi? Hayatımdan çok mutluyum, bir tek nankörleri unutmam. Ben cebimden çıkarıp harçlık veriyorum, sırtımdan vuruluyorum." dedi.
İbrahim Tatlıses soyadıyla ilgili "Yılmaz Tatlıses bana soyadını verdi. Şanlıurfa'dan gelmiştim. Bana 'Uzun hava oku' dedi, 'Aradığımız adam bu. Adın İbrahim Tatlıses olsun' dedi." açıklamasında bulundu.