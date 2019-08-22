Ünlü sanatçı Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı!
Ferhat Tunç'a sosyal medya hesapları üzerinden 'terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, yakalama kararı çıkarttı. Tunç, yakalama kararının soruşturma aşaması tamamlanmadan, savcılık ifadesi alınmadan verildiğini aktardı.
Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek, hakkında 'örgüt propagandası yaptığı' iddiasıyla dava açılan Tunç'un ifade vermeye gelmediği gerekçesiyle yakalama çıkartıldığı belirtildi. Karara tepki gösteren Tunç, "Bu nasıl bir hukuktur, birileri açıklasın! Soruşturma aşamasının tamamlanması için ifademe başvurulması gerekmez mi?" ifadelerini kullandı.
Davaya konu olan paylaşımlarında Tunç, Afrin operasyonu için Öcalan’ın, “Sorunu 6 ayda çözeriz” şeklindeki mesajını paylaşmıştı. Tunç'un paylaşımı iddianameye eklendi.
Tunç, karara tepki göstererek, şunları söyledi:
“Hakkımda yeni bir davayla birlikte yakalama kararı çıkarıldığını öğreniyorum. Üstelik soruşturma aşaması tamamlanmadan nasıl oluyor da davaya dönüşmüş, anlamış değilim. Hukuk adına utançla karşılanacak bir durum. Twitter hesabımdan dava üstüne dava üretmeye devam ediyorlar. Efrîn operasyonuna ‘işgal’ demişim. Yüz binlerce insanı evinden, toprağından söküp atmak ve yerine IŞİD bozuntusu yapıları yerleştirmek işgal değil de nedir?”