Ünlü rock yıldızı Teoman'dan itiraf gibi sözler! "Star gibi yaşamak istemiyorum"

Bu hafta iki konserinin olduğunu belirten Teoman "Bu ay ve kasım yoğun. Aralık ayında azaltıyoruz. Yoğun konser vermeyi sevmiyorum. Dozunda tutuyorum. Hiç konser vermeyince de kendimi işe yaramaz hissediyorum. İkisinin ortasını buluyorum" diye konuştu.