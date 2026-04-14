Ünlü rock sanatçısı Özlem Tekin'in eski eşi Cem Öcal hayatını kaybetti

Doğulu paylaşımında, “Can kardeşimiz Cem Öcal’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Uzun yıllar sahnede birlikte yer aldığımız, sayısız anı biriktirdiğimiz, iyi ve kötü günlerde omuz omuza olduğumuz çok kıymetli bir dostumuzu yitirdik” ifadelerini kullandı.

“NEŞESİ VE GÜZEL KALBİYLE HATIRLANACAK”

Cem Öcal’ın zorlu bir tedavi süreci geçirdiğini belirten Doğulu, “Zorlu tedavi ve kemoterapi sürecine rağmen hayata tutunmaya çalıştı. Neşesi, enerjisi ve güzel kalbiyle her zaman hatırlanacak. Kalbimizdeki yeri hep ayrı olacak. Yolu açık olsun” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.