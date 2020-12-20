Ünlü rapçi Tepki alevler içinde kaldı ölümden döndü! Reynmen'den yorum gecikmedi
Türk rapinin başarılı isimleri arasında yer alan Tepki, 'SIK' isimli şarkısının klip çekiminde ciddi bir kaza yaşadı.
Türk rap müziğinin önemli isimlerinden olan Tepki, 'SIK' isimli şarkısı için kameraların karşısına geçti. 25 Aralık'ta yayınlanacak olan klipte genç rapçi ölümden döndü.
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Klibin senaryosunda yer alan patlama sahnesinin çekildiği sırada bir kaza meydana geldi.
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İddia edilenlere göre yaşanan kaza patlama sahnesini kuran ekibin hatasından kaynaklandı.
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Başarılı isim patlama sahnesinde alevlerin arasında kalırken, set ekibi olaya anında müdahale etti ve yangın daha da büyümeden söndürüldü.
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