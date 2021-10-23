Ünlü rapçi Einar evinin önünde silahlı saldırıya uğradı hayatını kaybetti!
19 yaşındaki rapçi Einar, evininde önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
İsveç'in en popüler rapçilerinden biri olan 19 yaşındaki Einar, başkent Stockholm'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayata gözlerini yumdu. Geçtiğimiz sene bir çete tarafından kaçırılan İsveçli 19 yaşındaki ünlü rapçi Einar, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.
Ağır yaralanan rapçi, olay yerinde hayatını kaybetti.
Polis, şehrin güneyindeki Hammarby Sjöstah'da gerçekleşen saldırı sonrası cinayet soruşturması başlattı.
Olayda en az iki şüpheli olduğunu açıklayan Stockholm Polis Sözcüsü Ola Osterling, "Şu an aktif olarak saldırının sebebini ve arkasında kim olduğunu belirlemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.