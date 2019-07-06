Ünlü popçu kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Ünlü popçu kırmızı bikinisiyle nefes kesti

İskoçyalı popçu Tallia Storm,İspanya'ya bağlı İbiza adasında denizin ve güneşin tadını çıkartan seksi şarkıcı kırmızı bikinisiyle yürek hoplattı

Ünlü popçu kırmızı bikinisiyle nefes kesti - Sayfa 1

Şöhret basamaklarını hızla tırmanan 1998 doğumlu İskoçyalı güzel popçu Tallia Storm, İbiza'da tatil yaparken görüntülendi.

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Ünlü popçu kırmızı bikinisiyle nefes kesti - Sayfa 2

Genç popçu kırmızı bikinisiyle nefes kesti.

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Ünlü popçu kırmızı bikinisiyle nefes kesti - Sayfa 3

19 yaşındaki genç yıldız, kırmızı bikinisiyle dikkat çekti.

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Ünlü popçu kırmızı bikinisiyle nefes kesti - Sayfa 4

Son dönmelerde aldığı kilolarla dikkat çeken genç isim, dolgun vücudunu gururla gösterdi

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