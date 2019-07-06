Ünlü popçu kırmızı bikinisiyle nefes kesti
İskoçyalı popçu Tallia Storm,İspanya'ya bağlı İbiza adasında denizin ve güneşin tadını çıkartan seksi şarkıcı kırmızı bikinisiyle yürek hoplattı
Şöhret basamaklarını hızla tırmanan 1998 doğumlu İskoçyalı güzel popçu Tallia Storm, İbiza'da tatil yaparken görüntülendi.
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Genç popçu kırmızı bikinisiyle nefes kesti.
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