Ünlü oyuncunun itirafı herkesi şoke etti! Annem bana tecavüz edilmesine göz yumdu
Dünyaca ünlü oyuncu Demi Moore, yazdığı biyografide hayatına dair bilinmeyenleri anlattı. Moore kendisiyle ilgili itiraflarıyla gündeme gelirken anlattığı bir olay tüyleri diken diken etti.
Ünlü oyuncu Demi Moore, hayatını anlattığı ve Inside Out adını verdiği bir kitap kaleme aldı. 56 yaşındaki Hollywood yıldızı, son derece renkli geçtiğini söylediği çocukluğundan da bahsettiği kitabında, geçmişindeki karanlık olaylara da yer verdi.
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Diane Sawyer'ın üstlendiği Good Morning America adlı televizyon programına konuk olan ve burada kitabından bahseden Moore, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Demi Moore, çocukluğu boyunca sürekli taşınmak zorunda kaldıklarını ve yaşamının en kaotik dönemlerden birini bu süreçte yaşadığını dile getirdi.
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Moore'un anlattığına göre annesi Virginia King, gittikleri barlarda erkekler tarafından kolayca fark edilmeleri için henüz genç kızlığa yeni geçmekte olan Demi'yi de yanında götürüyordu.
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