Ünlü oyuncunun dublörünün benzerliği şaşırttı! Kimliği ise olay...

"Ben Leman" dizisinde oyuncu Şebnem Sönmez'in canlandırdığı Meryem karakterine araba çarptığı sahnede bir dublör görev aldı. Dublörün Sönmez'e benzerliği ise dikkat çekti.

"Ben Leman" dizisinin son bölümündeki kaza sahnesi, sadece aksiyonuyla değil, usta oyuncu Şebnem Sönmez ile dublörü arasındaki inanılmaz benzerlikle de gündeme oturdu.

Ekranların sevilen dizisi "Ben Leman"da oyuncu Şebnem Sönmez'in canlandırdığı Meryem karakterine araba çarpma sahnesi, set arkasındaki titiz çalışmayı gözler önüne serdi.

USTA OYUNCUNUN AYNISI

Usta oyuncu Şebnem Sönmez'in canlandırdığı Meryem karakterinin kaza geçirdiği o anlarda, güvenlik gerekçesiyle profesyonel bir dublör kullanıldı.

Çekimler sırasında Şebnem Sönmez ile aynı kıyafetleri giyen ve aynı saç tasarımına sahip olan dublörün, ünlü oyuncuya olan fiziksel benzerliği set ekibini bile şaşırttı.

