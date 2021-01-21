Ünlü oyuncunun anlattıkları kan dondurdu: Küçük parçalara ayrılırsam...
Altın küre ve Emmy ödülü adaylığı bulunan Amerikalı oyuncu Christina Ricci'nin mahkemede anlattıkları şok etti.
Dünyaca ünlü ABD’li oyuncu Christina Ricci, James Heerdegen’le olan evliliğinde zor günler geçiriyor. Heerdegen’den Aralık 2019’dan bu yana şiddet gördüğünü iddia eden 40 yaşındaki Ricci, mahkemeden uzaklaştırma kararı almaya başardı.
Alınan karara göre Heerdegen, eşi Ricci ve 6 yaşındaki oğlu Freddie’ye 91 metreden fazla yaklaşırsa tutuklanacak.
TMZ’nin haberine göre Ricci, mahkemeye gördüğü fiziksel ve ruhsal şiddeti ayrıntılarıyla anlattı.
Corona virüsü salgını sonrası başlayan karantinanın kendisi için bir eziyete dönüştüğünü belirten Ricci, şiddet eğilimli biriyle evde kapalı kaldığını söyledi.