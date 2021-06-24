Ünlü oyuncu'dan olay itiraf: Kocam evde değilken onunla yatıyorum!
Hollywood yıldızı Salma Hayek, iş insanı François-Henri Pinault ile sürdürdüğü mutlu evliliğine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlarken olay yaratacak bir açıklamaya imza attı. Hayek, eşi evde yokken baykuşuyla birlikte uyuduklarını söyledi
İş insanı François-Henri Pinault ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Salma Hayek, Kering isimli baykuşu ile kurduğu bağı anlattı. Evcil hayvanı ile birlikte televizyon izlemeyi sevdiğini belirten Hayek, hatta eşi şehir dışındayken baykuşuyla birlikte uyuduklarını söyledi
İki yıl önce eşi François-Henri Pinault'a Sevgililer Günü hediyesi olarak Kering isimli baykuşu veren Salma Hayek, evcil hayvanı ile kurduğu bağ hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
Baykuşu ile birlikte televizyon izlemeyi sevdiğini söyleyen Hayek, birlikte meditasyon yaptığını hatta eşi şehir dışındayken birlikte yattıklarını belirtti.
54 yaşındaki oyuncu, "Kering ile televizyon izlerken çok eğleniyorum. Odanın içinde uçuyor ve bazen kafama ya da televizyona konuyor. Ne izlediğimizi gerçekten umursamıyor, ama bu birkaç yıldır devam ediyor. Her şeyi birlikte izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.