Ünlü oyuncu Yeşim Gül sevgilisini öldürdü mü ilk açıklamasına bakın
Türk dizilerinin tanıdık yüzü Yeşim Gül, önceki gün işitme engelli sevgilisi Serdar Peçen’in ölümü ile ilgili şüpheli olarak gösteriliyordu. Ünlü oyuncu, menajeri tarafından merakla beklenen ilk açıklamasını yaptı.
Son olarak Kanal D'de yayınlanan Yüzleşme dizisinde karşımıza çıkan Yeşim Gül, eski sevgilisinin ölümü ile bir anda gündeme oturdu. Olay, ünlü oyuncu Yeşim Gül'ün 'kredi' yüzünden tartıştığı işitme engelli sevgilisi Serdar Peçen’i terk etmesiyle başladı. Barışmak için Gül’ün evine giden Peçen, iddiaya göre sevgilisini ikna edemeyince camdan atlayıp yaşamına son verdi.
53 yaşındaki ünlü oyuncu Yeşim Gül, kendisinden 25 yaş küçük olan sevgilisinin kendi evinde ölümü üzerine bir anda sosyal medya hesaplarını kilitledi. Sessizliğini koruyan Gül, menajeri aracılığıyla bakın kamuoyuna nasıl bir açıklama yaptı:
Gerçeği yansıtmamaktadır: "Sanatçımız Yeşim Gül ile ilgili, müteveffa Serdar Peçen’in intiharına ilişkin basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu üzücü olaya ilişkin olarak yargı süreci devam etmektedir."
Öncelikle belirtmek isteriz ki; müteveffa Serdar Peçen’in işitme engelli bir birey olması nedeniyle olaya hassasiyetle yaklaşılması, empati kurulması gereken bir durum söz konusudur. Sanatçımız Yeşim Gül’ün kendi öz yeğeni de işitme engellidir.