Ünlü oyuncu Yeşim Gül sevgilisini öldürdü mü ilk açıklamasına bakın

53 yaşındaki ünlü oyuncu Yeşim Gül, kendisinden 25 yaş küçük olan sevgilisinin kendi evinde ölümü üzerine bir anda sosyal medya hesaplarını kilitledi. Sessizliğini koruyan Gül, menajeri aracılığıyla bakın kamuoyuna nasıl bir açıklama yaptı: