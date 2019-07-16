Ünlü oyuncu Trump'ı ‘Gelece Dönüş’teki kötü karakter Biff’e benzetti

Trump’ı, fenomen üçleme ‘Gelece Dönüş’teki kötü karakter Biff’e benzeten oyuncu, “Bu ırkçılık, Biff. Nefret dolu ve ırkçı olmaktan daha da kötü olan tek şey, tabanını hareketlendirmek için nefreti ve ırkçılığı gelişigüzel bir şekilde kullanmaktır” dedi.