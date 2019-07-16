Ünlü oyuncu Trump'ı ‘Gelece Dönüş’teki kötü karakter Biff’e benzetti
ABD Başkanı Donald Trump'ın Demokrat Kadın Kongre üyelerine ‘geldiğiniz yere geri dönün’ diye seslenmesini Kaptan Amerika sert bir dille eleştirdi.
Amerika’yı savunmak uğruna hayatını adayan bir karakter olan ‘Kaptan Amerika’ya hayat veren Chris Evans, Donald Trump’ın bu çıkışı için ‘ırkçılık’ yorumu yaptı.
Trump’ı, fenomen üçleme ‘Gelece Dönüş’teki kötü karakter Biff’e benzeten oyuncu, “Bu ırkçılık, Biff. Nefret dolu ve ırkçı olmaktan daha da kötü olan tek şey, tabanını hareketlendirmek için nefreti ve ırkçılığı gelişigüzel bir şekilde kullanmaktır” dedi.
Evans, Trump’ın tüm çabasının doymaz bilmez egosunu büyütmek için olduğunu da söyledi.
Bu, Chris Evans’ın Donald Trump’a yönelik ilk eleştirisi değil. Evans, Trump’ın bir hevesle askeri geçit törenine çevirdiği 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarını eleştirmiş, ABD’lilerden bu günün aslında ‘zorbalığın karşısında durmak’ anlamına geldiğini hatırlamalarını istemişti.