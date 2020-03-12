Ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı
Amerikalı aktör Tom Hanks, kendisinin ve eşi Rita Wilson'ın Avustralya'da yaptırdıkları koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Ünlü aktör Tom Hanks, kendisinin ve eşi Rita Wilson'ın Avustralya'da yaptırdıkları koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Hanks, test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine bir süre kendisinin ve eşinin karatinada olacaklarını belirtti.
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Tom Hanks, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığının belirtileriyle ilgili şüpheleri üzerine doktorların tavsiyesi üzerine test yaptırdıklarını söyledi.
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Hanks, test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine bir süre kendisinin ve eşinin karatinada olacaklarını belirtti. Amerikalı aktör, kamuoyunu gelişmeler hakkında bilgilendireceklerini kaydetti.
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Tom Hanks ve Rita Wilson, 63 yaşında.
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