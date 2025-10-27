Ünlü oyuncu Timur Acar herşeyi bırakıp o kente yerleştirmişti! İlk hasadını yapıyor...

TİMUR ACAR KİMDİR?

Almanya'da dünyaya gelen Timur Acar, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen depremden sonra ailesinin memleketi olan Sakarya'nın Karasu ilçesine yerleşmiştir. Ailesinin kökeni aslen Batum'a dayanmaktadır. Tiyatro ile tanışması da 1999'da oldu ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde sahne alanında eğitim aldı. Kurşun Yarası, Avrupa Yakası ve Akasya Durağı gibi dizilerde yer alarak tanınmaya başladı. 2013 yılında Bebek İşi adlı dizide Murat rolünü oynadı. Kertenkele dizisinde Kertenkele, Ziya Hoca ve Kara Faruk rollerini üstlendi ve 2. sezon sonunda diziden ayrıldı. Tiyatro dışında başlıca hobisi olarak müzik tutkusu da bulunmaktadır.