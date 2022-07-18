Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ın uçakta yaptığı paylaşım olay oldu: Herkes Arapça konuşuyor

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ın Trabzon'a seyahat ettiği sırada uçaktan yaptığı paylaşım olay oldu. Midyat, "Trabzon uçağındayım. Herkes Arapça konuşuyor. Umarım Trabzon'a gidiyorum" dedi.

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Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ın Trabzon'a seyahat ettiği sırada uçaktan yaptığı paylaşım olay oldu. Midyat, "Trabzon uçağındayım. Herkes Arapça konuşuyor. Umarım Trabzon'a gidiyorum" dedi.

Çektiği filmlerle milyonlarca insanın kalbinde taht kuran ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, kısa süre içerisinde çok sayıda yorum aldı.

Trabzon'a gidiyordu

Sermiyan Midyat, Trabzon'a yolculuk yaptı. Ancak Trabzon seyahati sırasında Midyat'ın dikkatini çeken bir olay yaşandı.

"Umarım Trabzon'a gidiyorumdur"

Midyat yaptığı paylaşımda, "Trabzon uçağındayım. Herkes Arapça konuşuyor. Umarım Trabzon'a gidiyorum." ifadelerini kullandı. Midyat'ın paylaşımına destek gelirken, bir kesim de turistlerin ekonomiyi canlandırdığını söyleyerek, durumu destekledi.

İşte Midyat'ın o paylaşımı: