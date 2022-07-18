BIST 2.451
DOLAR 17,46
EURO 17,77
ALTIN 962,25
HABER /  MAGAZİN

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ın uçakta yaptığı paylaşım olay oldu: Herkes Arapça konuşuyor

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ın uçakta yaptığı paylaşım olay oldu: Herkes Arapça konuşuyor

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ın Trabzon'a seyahat ettiği sırada uçaktan yaptığı paylaşım olay oldu. Midyat, "Trabzon uçağındayım. Herkes Arapça konuşuyor. Umarım Trabzon'a gidiyorum" dedi.

Abone ol

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ın Trabzon'a seyahat ettiği sırada uçaktan yaptığı paylaşım olay oldu. Midyat, "Trabzon uçağındayım. Herkes Arapça konuşuyor. Umarım Trabzon'a gidiyorum" dedi.

Çektiği filmlerle milyonlarca insanın kalbinde taht kuran ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, kısa süre içerisinde çok sayıda yorum aldı.

Trabzon'a gidiyordu
Sermiyan Midyat, Trabzon'a yolculuk yaptı. Ancak Trabzon seyahati sırasında Midyat'ın dikkatini çeken bir olay yaşandı.

"Umarım Trabzon'a gidiyorumdur"
Midyat yaptığı paylaşımda, "Trabzon uçağındayım. Herkes Arapça konuşuyor. Umarım Trabzon'a gidiyorum." ifadelerini kullandı. Midyat'ın paylaşımına destek gelirken, bir kesim de turistlerin ekonomiyi canlandırdığını söyleyerek, durumu destekledi.

İşte Midyat'ın o paylaşımı:

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK kredi faizleri kararını açıkladı! Faizler silindi! İşte yeni sistem
Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK kredi faizleri kararını açıkladı! Faizler silindi! İşte yeni sistem
Bafetimbi Gomis'e sürpriz teklif! Mbaye Diagne'den sonra oda gidiyor
Bafetimbi Gomis'e sürpriz teklif! Mbaye Diagne'den sonra oda gidiyor
Ekipler seferber oldu, Aydın'daki yangın kontrol altına alındı
Ekipler seferber oldu, Aydın'daki yangın kontrol altına alındı
Hırvatistan'da yeni dönem: Madeni avro üretimi resmen başladı
Hırvatistan'da yeni dönem: Madeni avro üretimi resmen başladı
Ndiaye'den transfer itirafı: Belhanda beni öldüreceğini söyledi
Ndiaye'den transfer itirafı: Belhanda beni öldüreceğini söyledi
Yozgat'ta feci kaza! Ölenler ve yaralılar var
Yozgat'ta feci kaza! Ölenler ve yaralılar var
Benzine kallavi indirim! Bu gece yarısı benzin 96 kuruş ucuzladı! Motorin ve LPG'ye ise...
Benzine kallavi indirim! Bu gece yarısı benzin 96 kuruş ucuzladı! Motorin ve LPG'ye ise...
TOKİ başvuru şartları 2022 kimler TOKİ için başvuru yapabilir, ne zaman başlıyor?
TOKİ başvuru şartları 2022 kimler TOKİ için başvuru yapabilir, ne zaman başlıyor?
Taliban'ın kadın çalışan kararı; İşten çıkmak için şart getirildi
Taliban'ın kadın çalışan kararı; İşten çıkmak için şart getirildi
Antalya'da yaşandı! Apartmana yayılan kötü korku sonrası ortaya çıktı
Antalya'da yaşandı! Apartmana yayılan kötü korku sonrası ortaya çıktı