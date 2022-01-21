Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat havalimanında gözaltına alındı! Sermiyan Midyat kimdir neden gözaltına alındı?
Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat tiyatro gösterisi için geldiği Malatya'da havalimanında ekipler tarafından gözaltına alındı. Ünlü oyuncu hakkında bir davayla ilgili ifade vermediği için yakalama kararı bulunduğu bildirildi.
Oyuncu Sermiyan Midyat, tiyatro gösterisi için geldiği Malatya'da gözaltına alındı. Bu akşam tek kişilik tiyatro gösterisini sahnelemek üzere hava yoluyla Malatya'ya gelen oyuncu Sermiyan Midyat, Erhaç Havaalanı'na inen uçağa gelen polisler tarafından gözaltına alındı.
Hakkında bir davayla ilgili ifade vermediği için yakalama kararı bulunduğu öğrenilen oyuncu, kendisini uçaktan alan polisler tarafından adliyeye götürüldü.
Sermiyan Midyat kimdir?
02 Aralık 1974'de Ankara-Çankaya'da dünyaya geldi.Aslen Mardin kökenli olan Midyat, 7 yaşındayken ailesi ile birlikte İstanbul'a taşındı.
Serhat ve Evin adında kendinden büyük ve Türkan Rojda adında da küçük kardeşi vardır. 1998 yılında Ortaoyuncular’a oyuncu yetiştiren Nöbetçi Tiyatro’ya sınavla girdi. Ferhan Şensoy, Derya Baykal, Rasim Öztekin ve Tuncel Kurtiz’den tiyatro eğitimi aldı.