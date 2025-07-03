Ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu sessiz bir yaşamı seçmişti! İstanbul'u terk etmesinin sebebini açıkladı! Eleştiri yağdı...
Emret Komutanım'ın Üsteğmen Levent'i Sarp Levendoğlu kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Datça'ya yerleşti. Burada sakin bir köy hayatı yaşayan oyuncu ‘Ucuz insanlar pahalı şeylerden hoşlanır’ deyince eleştirildi. İşte ünle isme yapılan yorumlar
Emret Komutanım'ın Üsteğmen Levent'i Sarp Levendoğlu artık gözlerden uzak yaşıyor. Başrollerini paylaştıkları Küçük Ağa filminde tanıştığı Birce Akalay ile evlenen ve daha sonra boşanan aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Sarp Levendoğlu İstanbul'u terk etti.
DATÇAYA YERLEŞMİŞTİ
Datça’ya yerleşen ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu’nun ‘ucuz insanlar pahalı şeylerden hoşlanır’ açıklaması sosyal medyada tepki çekti.
ELEŞTİRİ YAĞDI
Datça’da kurduğu yeni yaşam düzenini anlatan ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu, “Bir oda daha olsa ne yapacağım ki? Ucuz insanlar, pahalı şeylerden hoşlanırlar. İhtiyacından fazlası hep başkası içindir. 5 odalı evde oturuyorsun, iyi halt ediyorsun” ifadelerini kullandı.
Sosyal medya kullanıcıları bu ifadelere tepki gösterdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları şu yorumları yaptı:
Datça'da ev, kenarda 20 - 30 milyon lira paramız olsa şu şekil kafa ütülerdik.
İki yeşillik ağaç gören, başımıza filozof kesiliyor.
Kral o köyde yaşamak için de para lazım!
Ancak sosyal medyada oyuncuya dair "Doğru söylemiş" diyenler de oldu.