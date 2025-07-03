Ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu sessiz bir yaşamı seçmişti! İstanbul'u terk etmesinin sebebini açıkladı! Eleştiri yağdı...

Sosyal medya kullanıcıları bu ifadelere tepki gösterdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları şu yorumları yaptı:

Datça'da ev, kenarda 20 - 30 milyon lira paramız olsa şu şekil kafa ütülerdik.

İki yeşillik ağaç gören, başımıza filozof kesiliyor.

Kral o köyde yaşamak için de para lazım!

Ancak sosyal medyada oyuncuya dair "Doğru söylemiş" diyenler de oldu.