Ünlü oyuncu ormanlık alanda tecavüze uğradı! Anlattıkları kan dondurdu

Ünlü dizi oyuncusu A.T. geçtiğimiz aylarda ormanlık alanda tecavüze uğradı. Yaşadığı dehşet dolu dakikaları anlatan A.T "Beni zorla motosikletine bindirdi, ormanlık alana götürerek tecavüz etti." dedi. Tecavüzcü kurye 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Oyuncu A.T., geçtiğimiz aylarda motosikletli kurye Bayram Babakulyyev tarafından zorla ormana götürülerek tecavüze uğramış, yakalanan o sapık 22 yıl hapse mahkum edilmişti. Sabah'ta yer alan habere göre A.T.'nin verdiği dehşet dolu ifadeler ortaya çıktı. Oyuncu, ifadesinde yaşadığı korku dolu anları tek tek anlattı:

"Olay günü saat 03.00 sıralarında taksi ararken, motorlu kurye yanıma gelip 'Buralarda başına bir iş gelir, bin ben seni götüreyim' dedi. Kabul etmeyince kolumdan tutarak beni motosiklete bindirdi. Ben bağırmaya başladım ama kimse yoktu sokakta. Kemerburgaz yoluna girdik.

"Ağzımı, burnumu kapattı"

O sırada beni F. aradı, o anlasın diye 'Kemerburgaz yolunda ne işimiz var' diye bağırarak konuştum. Bana dirseği ile vurmaya ve ensemden tutmaya çalışıyordu. Çevre yoluna sağa doğru girdi, motoru durdurduktan sonra ağzımı, burnumu kapattı ve boğazımı sıktı. Ancak kendisine direnmeye gücüm yetmedi, ben nefes alamadıkça gücüm daha da bitiyordu.

"Bayılmak üzereyken..."

Beni ormanın içine doğru götürdü, direnmeye çalıştıkça şiddetini daha da artırdı. Boğazımı sıktığı ve burnumu kapattığı için bayılmak üzereyken en son gördüğüm onun bana tecavüz ettiği andı. Bilincim açıktı ancak boğazıma bastığı için artık bağıramıyordum, artık ben bağırmayı kesince de elini çekti, bana tecavüz etti.

"Korktuğum için bağırmayı kestim"

Bana 'Sakın bağırma, seni burada öldürürüm, kimse bulamaz' dedi. Ben de korktuğum için bağırmayı kestim. O anahtarı ararken ben F.'ye konum attım. 'Seni ağabeyim yanına götüreceğim, en ufak bir hareketinde seni öldürürüm, orada benimle evleneceksin' dedi.

"Kendimi kamyonun önüne attım"

Korktuğum için 'Tamam' dedim. Tekrar motosiklete bindik. Bir eliyle beni tutuyordu, karşıdan gelen kamyonun farları gözünü alınca elini bırakıp direksiyonu tuttu. Ben kendimi kamyonun önüne attım, o da kaçtı. Bir kamyonu durdurdum. F.'yi aradım, konum gittiği için o da beni arıyormuş. Beni alarak karakola götürdü."