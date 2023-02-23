Ünlü oyuncu Onur Saylak siyasete atıldı! Barış Atay'dan yorum gecikmedi

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay, önceki akşam iki depremle daha sarsıldı. Depremzedeler için babası ve kardeşiyle konteyner yaparak bölgeye gönderen Onur Saylak, son paylaşımıyla dikkat çekti.