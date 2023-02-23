Ünlü oyuncu Onur Saylak siyasete atıldı! Barış Atay'dan yorum gecikmedi
Ünlü oyuncu ve yönetmen Onur Saylak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyasete atıldığını duyurdu. Türkiye İşçi Partisi'ne üye olan Saylak paylaşımında, "Sen de gel... TİP" diye yazdı. TİP Milletvekili Barış Atay ise "Hoş geldin kardeşim" diyerek yanıt verdi.
Türkiye kritik bir seçime gidiyor. Seçimler deprem olmasaydı 14 Mayıs'ta yapılacaktı. Deprem felaketinden sonra seçimlerin zamanında 18 Haziran'da yapılması bekleniyor. Seçimler yaklaşırken ittifaklar da netleşiyor. Siyasete de yeni isimler giriyor. Oyuncu ve yönetmen Onur Saylak da siyasete girdiğini duyurdu.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay, önceki akşam iki depremle daha sarsıldı. Depremzedeler için babası ve kardeşiyle konteyner yaparak bölgeye gönderen Onur Saylak, son paylaşımıyla dikkat çekti.
Twitter hesabından paylaşım yapan Onur Saylak, Türkiye İşçi Partisi'nin "İnatçılık Belgesi... Bu belge inadınıza sahip çıktığınızın kanıtıdır. Gerektiğinde kullanmaktan çekinmeyin" yazılı bir fotoğrafına paylaşarak üye olduğunu duyurdu. Ünlü isim paylaşımında "Sen de gel TİP" ifadelerini kullandı.
Onur Saylak'ın paylaşımına siyasete atılmadan önce oyunculuk yapan melektaşına TİP Milletvekili Barış Atay'da "Hoş geldin kardeşim" diyerek yanıt verdi.