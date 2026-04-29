Ünlü oyuncu Oktay Çubuk'tan korkutan haber! Kalbi durdu, yoğun bakıma kaldırıldı
'Cennet'in Gözyaşları', 'Ah Nerede', 'Aşk Ağlatır', 'Bir Nefes Daha' gibi yapımlarla gönüllerde taht kuran 30 yaşındaki başarılı oyuncu Oktay Çubuk’un Portekiz tatilinde aniden fenalaştığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan ünlü ismin duran kalbinin çalıştırıldığı ve yoğun bakıma alındığı aktarıldı.
Ünlü oyuncu Oktay Çubuk sevenlerini korkuttu. Annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk’a iş nedeniyle gittiği Portekiz’in başkenti Lizbon’da eşlik eden yakışıklı oyuncunun aniden fenalaştığı öğrenildi.
OKTAY ÇUBUK SEVENLERİNİ KORKUTTU
Birsen Altuntaş’ın haberine göre; hemen hastaneye kaldırılan Oktay Çubuk’un duran kalbi çalıştırıldı ve ilk müdahaleler sonrası yoğun bakıma alındı.
TEDAVİSİ BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK
Hayati riski ortadan kalktığı öğrenilen 30 yaşındaki ünlü ismin tedavisinin bir süre daha devam edeceği aktarıldı.
OKTAY ÇUBUK KİMDİR?
1996 doğumlu olan Oktay Çubuk İzmir doğumludur.
