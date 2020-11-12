Ünlü oyuncu Nilüfer Aydan’ın hapsi isteniyor! 'FETÖ propogandası ve Erdoğan'a hakaret'

"Parktaki gençler yazmış olabilir"

Türk sinemasının duayen oyuncusu Aydan, yaşından dolayı ve teknolojiyi de yeterince bilmediğinden bazen parkta otururken herhangi bir şey yazdıracağı zaman orada bulunan gençlere paylaşımlarını yazdırdığını söyledi.