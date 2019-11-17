Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun'un iç çamaşırsız pozları olay! Geceye damga vurdu
Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, giydiği açık sırt ve derin yırtmaçlı kıyafetle Los Angeles'ta düzenlenen 2. Hollywood Türk Filmleri Festivali kapanış törenine damga vurdu.
Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ve Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği iş birliğinde düzenlenen 92'nci Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin Yabancı Dilde Oscar adayı 'Bağlılık Aslı' filmi gösterildi.
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Festivalin uzun yıllar sürmesini dileyen Şenolsun, derin yırtmaçlı ve sırt dekolteli iddialı elbisesiyle gündem oldu.
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Hollywood Türk Filmleri Festivali'nin kapanış törenine katılan 23 yaşındaki Şenolsun, kıyafetiyle çok konuşuldu. Sütyen giymeyen oyuncunun giydiği kıyafet olay oldu.
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Sırtı açık derin yırtmaçlı
Yeşil saten bir elbise tercih eden Melisa Şenolsun; açık sırtı ve derin yırtmacıyla sosyal medyada gündem oldu.
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