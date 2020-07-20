Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ'dan 'iki kez çocuk aldırdım' diyen Şehriban Emirli'ye yanıt
UçanKuş TV'de ekrana gelen "Hayatın İçinden" programına konuk olan Şehriban Emirli; eski sevgilisi olduğunu iddia ettiği ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ hakkında gündeme bomba gibi düşen iddialarda bulundu.
Ünlü oyuncudan iki kez çocuk aldırıp sonra da kısır kaldığını söyleyen Şehriban Emirli'nin iddiaları hakkında konuşan Mehmet Aslantuğ olay yaratan açıklamar için 'Çok yazık!' ifadesini kullandı.
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Sanat dünyasının örnek çifti Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan’ın evlilikleri yıllardır mutlulukla sürerken; Mehmet Aslantuğ’un 33 yıl önce aşk yaşadığı iddia edilen Şehriban Emirli isimli kadın, ünlü oyuncunun hakkında Uçankuş TV’ye akıl almaz iddialarda bulundu.
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Aslantuğ’dan iki kez hamile kaldığını ve bebek aldırdıktan sonra bir daha anne olamadığını söyleyen Şehriban Emirli, 18 yaşındayken tanıştığını söyledi.
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Emirli, Mehmet Aslantuğ'la aynı filmde oynadıklarını sonrasında aralarında tutkulu bir aşk yaşandığını öne sürdü.
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