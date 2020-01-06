Ünlü oyuncu Margot Robbie takipçilerinden ağlayarak yardım istedi!
Dünyaca ünlü güzel oyuncu Margot Robbie, Altın Küre ödül töreninden önce sosyal medya hesabından bir video paylaşarak hayranlarından yardım istedi. Güzel oyuncu paylaşımında duygusal anlar yaşadı.
Birçok filmde rol alan Hollywood’ın güzel isimlerinden Margot Robbie, dün 77.’si düzenlenen Altın Küre ödül töreni öncesinde sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, takipçilerinden yardım istedi. Videoda duygularına hakim olamayan güzel oyuncu gözyaşlarına boğuldu.
Avustralya doğumlu güzel yıldız ve yapımcı Margot Robbie, "Normalde böyle şeyler yapan biri değilim" diyerek başladığı sözlerine eski fotoğraflarını göstererek devam etti: "Şimdi sizlerle pek kimsenin görmediği, çocukluk fotoğraflarımı göstermek istiyorum."
Ünlü oyuncu, 1990'lı yıllarda, anavatanı olan Avustralya'da çekilmiş olan fotoğrafları, 18 milyon takipçisine teker teker gösterdi ve fotoğraflar hakkında bilgi verdi.
Avustralya'nın Queensland kentinin Dalby kasabasında dünyaya gelen Margot Robbie, Avustralya'nın farklı bölgelerinde çekilmiş, araba kullanmayı öğrenirken ya da kuzenlerinin çiftliğinde çekilmiş fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.