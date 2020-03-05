Ünlü oyuncu Levent Can kalp krizi geçirdi! Yoğun bakıma kaldırıldı

Levent Can Kimdir?

Levent Can, 23 Ağustos 1971 tarihinde dünyaya geldi. Okul yıllarında oyuncu olmaya karar veren Can, çok başarılı bir öğrenci olmasa da kendisini oyunculuk anlamında geliştirdi ve çok başarılı bir oyuncu olmayı başardı.