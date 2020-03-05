Ünlü oyuncu Levent Can kalp krizi geçirdi! Yoğun bakıma kaldırıldı
48 yaşındaki ünlü oyuncu Levent Can'dan sevenlerine kötü haber geldi. Kalp krizi geçiren usta oyuncu İstanbul'da kaldırıldığı özel bir hastanede yoğun bakıma alındı.
Kavak Yelleri, Vatanım Sensin, Emret Komutanım, gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu Levent Can'dan hayranlarını üzecek haber geldi. 48 yaşındaki ünlü oyuncu kalp krizi geçirdi ve İstanbul'da özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.
"Sağlık durumu ciddiyetini koruyor": Usta oyuncu Levent Can'ın vefat ettiği bilgisi hızla yayılırken, sosyal medyada sevenlerinden binlerce taziye mesajı geldi. Taziye paylaşımlarının kısa sürede sosyal medyada yayılmasının ardından hastaneden oyuncunun sağlık durumunun ciddi olduğu yönünde bir bilgilendirme geldi.
Levent Can Kimdir?
Levent Can, 23 Ağustos 1971 tarihinde dünyaya geldi. Okul yıllarında oyuncu olmaya karar veren Can, çok başarılı bir öğrenci olmasa da kendisini oyunculuk anlamında geliştirdi ve çok başarılı bir oyuncu olmayı başardı.
Okulu bittikten sonra, dönemin en iyi kurumlarından birisi olan Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu kadrosuna girdi ve profesyonel oyunculuk eğitimleri almaya başladı.