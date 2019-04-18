Ünlü oyuncu kurşunlanarak öldürüldü

Ünlü oyuncu kurşunlanarak öldürüldü

2017 yapımı T2 Trainspotting filminin yıldızı ve sinema oyuncusu Bradley Welsh İskoçya'nın Edinburgh kentinde kurşunlanarak öldürüldü.

Ünlü oyuncu kurşunlanarak öldürüldü - Sayfa 1

2017 yapımı T2 Trainspotting filminin yıldızı ve sinema oyuncusu Bradley Welsh İskoçya'nın Edinburgh kentinde silahla vurularak öldürüldü.

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Ünlü oyuncu kurşunlanarak öldürüldü - Sayfa 2

İskoçya polisinden yapılan açıklamada 42 yaşındaki Bradley Welsh'in dün gece yarısı silahlı saldırıya uğradığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

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Ünlü oyuncu kurşunlanarak öldürüldü - Sayfa 3

Suikaste kurban gitmiş olabilir:   Edinburgh'un West End bölgesindeki Chester Caddesi'nde dün akşam saat 8.00 sularında gerçekleşen olayla ilgili soruşturma başlatan polis ünlü oyuncunun suikasta kurban gitmiş olabileceği ihtimalini değerlendiriyor. 

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Ünlü oyuncu kurşunlanarak öldürüldü - Sayfa 4

T2 Trainspotting'deki rolü ile adından sıkça söz ettiren Bradley Welsh'in ayrıca boks şampiyonluğu da bulunuyor. İngiliz uyruklu Bradley Welsh, oyunculuk haricinde televizyonda da şov programları yaptı.

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