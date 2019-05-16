Ünlü oyuncu 'kötü biriyim' diyerek skandal paylaşım sonrası intihar etti
Adını Thor ve Terminator gibi filmlerle duyurmayı başaran Isaac Kappy, Instagram'dan veda mektubunu paylaştıktan sonra nehre atlayarak intihar etti.
Ünlü Hollywood oyuncusu Isaac Cappy, iyi bir insan olduğuna inandığını ancak hayatı boyunca kötü biri olarak kaldığını belirten bir veda mektubu sonrası yaşamına son verdi. Klown Kamp Massacre, Fanboys ve Not Forgotten gibi filmlerde rol alan ünlü oyuncu Isaac Kappy, intiharını ABD'nin Arizona eyaletinde bir nehre atlayarak gerçekleştirdi.
Isaac Kappy, "Kaybedecek hiçbir şeyi olmadığını" söylediği Instagram paylaşımından sonra 42 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir veda mektubu paylaşan Kappy, karakteri hakkında aslında yıllar önce yapması gereken bazı çıkarımlar yaptığını yazdı.
Veda mektubunda herkese zarar verdiğini yazan Kappy, "İyi bir insan olduğuma inanırdım ama aslında değilim. Aslında hayatım boyunca gayet kötü bir insan oldum."
İhanet ettim: "İnsanları para için kullandım, birçok kişiye ve insanların güvenine ihanet ettim. Alkol, uyuşturucu ve sigara kullanarak vücuduma ihanet ettim."