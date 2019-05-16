Ünlü oyuncu 'kötü biriyim' diyerek skandal paylaşım sonrası intihar etti

Ünlü Hollywood oyuncusu Isaac Cappy, iyi bir insan olduğuna inandığını ancak hayatı boyunca kötü biri olarak kaldığını belirten bir veda mektubu sonrası yaşamına son verdi. Klown Kamp Massacre, Fanboys ve Not Forgotten gibi filmlerde rol alan ünlü oyuncu Isaac Kappy, intiharını ABD'nin Arizona eyaletinde bir nehre atlayarak gerçekleştirdi.