Ünlü oyuncu İstiklal Caddesi'ndeki patlamadan son anda kurtuldu! 'Hep birlikte atlatacağız!'
Ünlü oyuncu Cansel Elçin, Taksim'de Pazar günü meydana gelen hain terör saldırısından kıl payı kurtulduğunu takipçileriyle paylaştı. Paylaşımında, "İstiklal'de hemen yanımızda büyük bir patlama oldu" diyen Elçin, başka bir paylaşımında ise yaralanan vatandaşların arasında, geçtiğimiz gün katıldığı etkinlikteki öğrencilerin de olduğunu ifade etti.
Taksim/İstiklal Caddesi'nde yaşanan, 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı hain terör saldırısı tüm Türkiye'yi derinden sarstı.
Ünlü oyuncu Cansel Elçin ise, patlamadan hemen sonra yaptığı paylaşımda olay yerine çok yakın olduğunu dile getirdi.
Saldırıdan kıl payı kurtulan Elçin yaptığı paylaşımda, "İstiklal'de hemen yanımızda büyük bir patlama oldu. Ben iyiyim, umarım can kaybı yoktur" ifadelerini kullandı.
"Bu travmayı hep birlikte atlatacağız"
Öğrencileriyle birlikte fotoğrafını da paylaşan Elçin, İstiklal'deki patlamada yaralanan vatandaşlar arasında geçtiğimiz gün katıldığı etkinlikteki öğrencilerin de olduğunu söyleyerek "Bu travmayı hep birlikte atlatacağız" dedi.