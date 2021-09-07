Ünlü oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti
Hayat Bilgisi, Çiçek Taksi, Yasak Elma, Sakarya Fırat gibi birçok önemli yapımda yer alan ünlü tiyatrocu ve oyuncu İncilay Şahin 60 yaşında yaşamını yitirdi.
Ünlü tiyatrocu, oyuncu, film yıldızı İncilay Şahin yaşamını yitirdi. Acı haberi 'Oyuncular Sendikası' Twitter hesabından duyurdu.
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"Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız İncilay Şahin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun..."
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