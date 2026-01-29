Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu pankart açtı! Altın Koza'm var, 4 yıl okudum...

"BENİ BAĞIMSIZDA DA OYNATIN" PANKARTI

1.2 milyon takipçisinin bulunduğu hesabından paylaşım yapan Köseoğlu, sektöre yönelik çağrısını doğrudan ve net bir ifadeyle dile getirdi. Üzerinde, "Dört sene oyunculuk okudum! Altın Koza'm var! Beni bağımsızda da oynatın! Çok özledim!" ifadelerinin yer aldığı pankartla kamera karşısına geçen oyuncu, oyunculuk yapmaya duyduğu özlemi gözler önüne serdi.