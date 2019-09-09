Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın bacakları olay oldu!

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, ilk dalış deneyimini ünlü Türk serbest dalışçı ve sualtı hokey oyuncusu Şahika Ercümen ile yaşadı. Suyun altında çekilen bir kareyi “Hayatta hep inandığım şey bir insan işini tutkuyla yaparsa, severek, özveriyle, disiplinli çalışmasıyla yaparsa, o zaman yapabileceklerinin sınırı yok. Sevgili Şahika Ercümen gibi… Hayatımdaki ilk dalış deneyimimi onunla yaşadığım için çok şanslıyım” notuyla paylaşan Bahadır’ın fotoğrafına ise bacaklarıyla ilgili yüzlerce yorum geldi…