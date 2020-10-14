Ünlü oyuncu Conchata Ferrell hayatını kaybetti

55 yaşındaki Cryer, “O çok güzel bir insandı. Sıcaklığı ve hassasiyeti gerçek güçleriydi. Neşe dolu kadını özleyeceğim için ağlıyorum. Two and a Half Men’deki ilk gününü hatırlıyorum. İkinci bölümü çekiyorduk ve onunla bir projede yer aldığım için çok şanslı hissediyordum. Onun hayranı olduğumu söylüyordum ama bana inanmayı reddediyordu” ifadelerini kullandı.