Ünlü oyuncu Can Yaman hakkında karar verildi

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında İstanbul'daki 9 gece kulübüne düzenlenen operasyonda üzerinde uyuşturucu madde çıktığı için gözaltına alınan Can Yaman serbest bırakıldı.

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında İstanbul'daki 9 gece kulübüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Can Yaman hakkında karar verildi.

BEBEK OTEL'E BASKIN

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' soruşturması kapsamında oyuncu Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında Beşiktaş'ta bulunan Bebek Otel'e ve bazı eğlence mekanlarında operasyon yapıldı.

CAN YAMAN SERBEST BIRAKILDI

Gece kulübüne yapılan baskında üzerinden uyuşturucu çıktığı için gözaltına alınan Can Yaman serbest bırakıldı.

Öte yandan otel içerisinde arama yapılırken, ekiplere narkotik köpeği de eşlik etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından jandarma ekipleri otelden ayrıldı.

