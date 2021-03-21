Ünlü oyuncu Burcu Kara doğduğu evi tadilata soktu çökmesine gönlüm razı gelmedi!

"Celalettin ve Kamil usta. Büyüdüğüm ev artık onlara emanet. Önce vicdanım sonra köklerime duyduğum sevgi ve bağlılık buradan koparamıyor beni. Evin çökmesine gönlüm hiç razı değildi. Bir delilik yapıp restorasyona karar verdik biz de. Çok iş var. Çok, zor ve maliyetli işler."