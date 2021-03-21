Ünlü oyuncu Burcu Kara doğduğu evi tadilata soktu çökmesine gönlüm razı gelmedi!
Burcu Kara, Bursa’nın İznik ilçesindeki doğup büyüdüğü köy evini tadilata soktu. Ustalarla birlikte işe koyulan oyuncu, yıkılmaya yüz tutmuş eski kerpiç evini takipçileriyle paylaştı.
Instagram’ın hikaye kısmından paylaşım yapan oyuncu, bakımsızlıktan çökmek üzere olan doğduğu evi restore ettireceğini açıkladı.
Kara, paylaşımında, “Size büyüdüğüm köy evinden merhaba demek istedim. Ev çökmek üzere, biz de tamir etmeye karar verdik. Uzunca bir süre bununla uğraşacağız."
"Burası çocukluğumuzda bize kocaman gelen, farelerin cirit attığı bir evdi. Şimdi her şeyi çıkarttık ve elden geçirmeye çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.
"Celalettin ve Kamil usta. Büyüdüğüm ev artık onlara emanet. Önce vicdanım sonra köklerime duyduğum sevgi ve bağlılık buradan koparamıyor beni. Evin çökmesine gönlüm hiç razı değildi. Bir delilik yapıp restorasyona karar verdik biz de. Çok iş var. Çok, zor ve maliyetli işler."