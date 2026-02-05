Ünlü oyuncu Burak Özçivit lüks aracıyla Etiler'de görüldü...
Lüks otomobil tutkusu ile bilinen ve kendine ait çok sayıda otomobili olan Burak Özçivit özel plakalı aracı ile Etiler'de görüntülendi.
Burak Özçivit, yaklaşık 35 milyon lira değerindeki yeni Rolls-Royce Wraith’iyle önceki gün Etiler trafiğinde objektiflere yansıdı.
Özel plakalı lüks aracıyla dikkat çeken oyuncu, kısa süreliğine basın mensuplarıyla sohbet etti.
Günün kendisi için sakin geçtiğini söyleyen Özçivit, “Biraz kendime vakit ayırdım.
Görüşmelerim var, onlara gidiyorum” ifadelerini kullandı.
