Ünlü oyuncu Birce Akalay kapısının önünde ölü buldu pişman olup özür diledi
Şu sıralar Can Tunalı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Birce Akalay, sosyal medya hesabından evini ilaçlattığı sırada kapısının önünde ölü bulduğu iguana yavrusunu paylaştı.
Ekranlarda son olarak Siyah Beyaz Aşk dizisi ile karşımıza çıkan Birce Akalay, yaşadığı üzüntüyü Instagram'dan paylaştı. Özel hayatı hakkında pek paylaşım yapmayan Akalay, "Bu kadar üzüleceğimi hiç tahmin etmezdim" diyerek ölü iguana yavrusu için hislerini dile getirdi.
Sosyal medyayı güncel konular hakkında paylaşım yapmak için kullanan Akalay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bugün kapımda ölü buldum bu güzelliği... Elleri dirsekleri bize ne kadar benziyor anlatamam…
Evrildiğimiz yere ihanetimiz gibi: "Iguana yavrusuymuş, kendi konforum için evi ilaçlattığıma bu kadar üzüleceğimi hiç tahmin etmezdim. Evrildiğimiz yere ihanetimiz gibi… Özür dilerim"
7 Kocalı Hürmüz müjdesini vermişti: Birce Akalay, geçtiğimiz gün de yaptığı paylaşımda 7 Kocalı Hürmüz müzikali hakkında "Sıcak sıcak güzel haber verelim o zaman! Gönlümün Sultanı canım Hürmüz'üm.. 3. Sezonda evimizde görüşmek üzere" diyerek hayranlarına güzel haberi vermişti.