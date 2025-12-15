BIST 11.399
Ünlü oyuncu Beste Kökdemir, oğlu ile ilk fotoğrafını paylaştı

Ünlü oyuncu Beste Kökdemir, anne olduktan sonra oğlu Kai ile çekilen ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafa 'Kalbim' notunu düşen Kökdemir'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ancak oyuncunun oğlunun yüzünü göstermemesi dikkat çekti.

Oyuncu Beste Kökdemir, anne olduktan sonra oğlu Kai ile çekilen ilk karesini sosyal medya hesabından paylaştı. 

Ünlü oyuncu, fotoğrafa tek kelimelik "Kalbim" notunu düşerek duygularını takipçileriyle paylaştı.

YÜZÜNÜ GÖSTERMEDİ

Kökdemir'in kucağında minik Kai'yi tuttuğu fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Oyuncunun oğlunun yüzünü göstermemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

ÖZEL HAYATI GÖZLERDEN UZAK

Anne olduktan sonra özel hayatını daha da gözlerden uzakyaşamayı tercih eden Beste Kökdemir, bu paylaşımıyla hayranlarını hem duygulandırdı hem de sevindirdi.

