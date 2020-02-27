Ünlü oyuncu Bensu Soral yeni imajıyla herkesi şaşırttı! Peruğu olay oldu
Uzun bir zamandan beridir ekranlardan uzak kalan oyuncu Bensu Soral, yeni imajıyla herkesi şaşırttı. Soral'ı yeni halini görenler tanımak da oldukça zorlandı.
Ünlü oyuncu Bensu Soral, Simba adını verdiği beyaz köpeğiyle sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı pozla günün konusu oldu. Soral, saçlarına peruk taktı ve ışıltılı makyajıyla ilgi odağı oldu.
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Güzel oyuncu, köpeğiyle olan çekimlerine ‘Anne ve kız gibi’ notunu düştü. Oyuncuya çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Instagram hesabında 3,7 milyon takipçisi bulunmaktadır.
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Bensu Soral Kimdir?
Bensu Soral, 23 Mart 1991 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir.
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İnegöl Turgutalp Anadolu Lisesinden mezun olmuştur, ardından Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nde eğitimini tamamlamıştır.
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