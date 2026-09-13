Ünlü müzisyen Maher Zain İstanbul'da konser verdi

Sanatçı, konserde "Radiatu Billahi Rabba", "Assubhu Badaa", "Sallah Alayka Rahman", "Nerdesin", "O Sensin Ki", "Çanakkale", "InshaAllah", "Yama Wo Yama", "Kır Zincirleri", "Allahu Ya Allahu", "Baraka Allahu Lakuma", "Mawlawe - Sallou", "MashaAllah", "Ey Sevgili", "Habibi", "Rahmatun Lil Alameen", "For the Rest of My Life", "Qamarun", "Qalbi Fil Madinah", "Free Palestine" ve "Ya Nabi Salam Alayka" eserlerinden oluşan repertuvarını seslendirdi.